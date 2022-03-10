Home / Війна / Воїни 10 огшбр збили ворожий літак Су-25

Воїни 10 огшбр збили ворожий літак Су-25

10/03/2022 17:33

Українські військові з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ збили літак Су-25 Російської Федерації.

Про це вдень у четвер, 10 березня, інформує пресслужба 10 огшбр.

“Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10-ї гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу (с. Чернігівка, Приморський край). Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі. Слава Україні!”, – йдеться в повідомленні.

Також військові показали згорілий шолом російського окупанта і прокоментували фото: “Ласкаво просимо до пекла”.

Як відомо, 10-та гірсько-штурмова бригада виконує бойові завдання на Донеччині в районі окупованої Горлівки – біля Південного, Шумів тощо.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 15 – 10.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 58
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Порошенко: Ми сьогодні єдині з Зеленським

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що повністю підтримує Володимира Зеленського у захисті Незалежності. Як передає “Новинарня“, про це йшлося 10 березня у відеозверненні Порошенка до іноземної аудиторії на саміті...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse