Воїни 10 огшбр збили ворожий літак Су-25

Українські військові з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ збили літак Су-25 Російської Федерації.

Про це вдень у четвер, 10 березня, інформує пресслужба 10 огшбр.

“Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10-ї гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу (с. Чернігівка, Приморський край). Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі. Слава Україні!”, – йдеться в повідомленні.

Також військові показали згорілий шолом російського окупанта і прокоментували фото: “Ласкаво просимо до пекла”.

Як відомо, 10-та гірсько-штурмова бригада виконує бойові завдання на Донеччині в районі окупованої Горлівки – біля Південного, Шумів тощо.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 15 – 10.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ