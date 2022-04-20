Командир морпіхів з оточеної “Азовсталі” попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави. ВІДЕО

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) від імені всього гарнізону Маріуполя, який тримає оборону на території заводу “Азовсталь”, звернувся до світу із закликом врятувати їх та цивільних, застосувавши процедуру ексфільтрації на територію третьої держави.

Як передає “Новинарня“, про це майор Волина сказав у відеозверненні вночі 20 квітня.

Відео поширила у фейсбуці військова кореспондентка Наталія Нагорна.

“Це наше звернення до світу. Може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишилися останні дні або години. Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованні, що діє на суходолі, в техніці й танках. Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі [“Азовсталь”], де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни. Ми звертаємося до світових лідерів [із проханням] допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру “extraction” та вивести нас на територію третьої держави“, – заявив командир морпіхів.

“Маріупольський гарнізон військових – це більш ніж 500 поранених бійців. Та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую”, – сказав Волина.

Кількома годинами раніше він же виступив із письмовим зверненням, у якому запропонував два способи порятунку гарнізону оточеного українського Маріуполя – військовий і політичний.

Раніше президент Володимир Зеленський озвучував один із варіантів евакуації людей із заблокованого міста – по морю, турецькими кораблями. Як відомо з 2 квітня, це була пропозиція Анкари, щодо цього велися переговори представників України й Росії, і станом на 13 квітня Туреччина вже була готова надати свої судна для операції (в разі погодження її з РФ).

Довідково

Ексфільтрація, також екстракція — тактичний прийом, заснований на процесі негайного виведення військових (цивільних, підрозділу тощо) з місця ведення бойових дій у безпечну зону, коли ситуація має всі загрозливі ознаки втрати контролю й може призвести до знищення особового складу.

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Обставини

Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, на Донеччині ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Маріуполь; там тривають в районі заводу “Азовсталь”.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 40 днів блокади сили оборони й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із містом існував зв’язок для постачання й евакуації поранених по небу, гелікоптерами. Деякі підрозділи отримували боєкомплект, певне обладнання й озброєння. За словами морпіхів 36 обрмп, вони отримали таку поставку одного разу.

Один із таких вертольотів був збитий, двоє військових із цього борта потрапили в полон.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. (…) І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців”.

Командири “Азову” майор Прокопенко та 36-ї бригади полковник Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Володимиром Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Частина бійців загинули чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волиною, успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

Надалі Генштаб ЗСУ підтверджував, що в Маріуполі росіяни продовжують наступ на “Азовсталь” та морський порт – позиції полку “Азов”.

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