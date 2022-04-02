Евакуація з Маріуполя: Туреччина пропонує по морю, Червоний Хрест не може доїхати із Запоріжжя

Житель блокадного Маріуполя

Туреччина готова виділити кораблі для організації евакуації цивільних осіб та поранених із заблокованого Маріуполя морем.

Про це в суботу, 2 квітня, заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, якого цитує агентство державне агентство “Анадолу”.

За його словами Акара, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

Глава міноборони Туреччини нагадав, що в останні тижні неодноразово спілкувався по телефону з російським та українським колегами, Сергієм Шойгу і Олексієм Резніковим. За словами Акара, його особиста зустріч з Резніковим також відбулася в Стамбулі.

“Щоб запобігти подальшому кровопролиттю і відновити стабільність, важливо негайно оголосити про припинення вогню”, – підкреслив Акар.

“Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома російського військового аташе в Туреччині, запрошеного в наше оборонне відомство. Аналогічна ініціатива була передана російській владі через турецького військового аташе в Москві. Ми також координуємо наші зусилля з українською владою через військового аташе в цій країні”, – сказав глава МО ТР.

Говорячи про мінну загрозу в Чорному морі, Акар зазначив, що на даний момент проблем із судноплавством немає.

Як відомо, в місті Маріуполь, де триває гуманітарна катастрофа і вуличні бої, ще залишаються близько 100 тисяч мирних мешканців.

Тим часом команда Міжнародного комітету Червоного Хреста в суботу здійснила спробу проїхати до Маріуполя, вирушивши із Запоріжжя.

Представник пресслужби МКЧХ удень розповів телеканалу CNN, що не може надати додаткову інформацію про поточне місце перебування команди.

Напередодні ввечері МКЧХ повідомляв, що його команда із дев’яти осіб на трьох автомобілях не змогла дістатися до Маріуполя “після того, як домовленості та умови унеможливили подальший рух”.

У Комітеті зазначили, що їхня присутність у місті “має засвідчити гуманітарну мету” планованого переміщення населення під час гуманітарної евакуації, “надаючи колоні додатковий захист та нагадуючи всім сторонам про цивільний та гуманітарний характер операції”.

Нагадаємо, наразі виїзд цивільних із Маріуполя в бік Запоріжжя можливий лише на приватному транспорті (через окупований РФ Бердянськ), і то російській війська чинять перепони руху колон та не дозволяють вивозити людей із міста на автобусах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Маріуполі окупанти обстрілюють будівлю під Червоним Хрестом.

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