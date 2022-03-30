У Маріуполі окупанти обстрілюють будівлю Червоного Хреста

У Маріуполі Донецької області російські загарбники атакували будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це вранці у вівторок, 30 березня, повідомила пресслужба загону спецпризначення НГУ “Азов” .

“Маріуполь сьогодні. Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни. Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні вантажі.

Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами”, – йдеться в повідомленні.

“МКЧХ останнім часом все тісніше співпрацюють з росіянами. Зокрема, сприяють примусовій депортації українців до країни-агресора та планують відкриття центру для прийому українців у російському Ростові-на-Дону”, – додала пресслужба “Азова”.

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