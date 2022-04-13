Туреччина надала кораблі для евакуації населення Маріуполя, – міністр оборони

Туреччина надала кораблі для евакуації населення з Маріуполя.
Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє NTV у середу, 13 квітня.
За його словами, Туреччина постійно проводить переговори щодо евакуації з міністерствами оборони України й Росії і очікує позитивних зрушень найближчими днями.
“ Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації, включаючи виділення кораблів. Ми очікуємо певних позитивних зрушень у цьому плані найближчими днями”, – заявив Акар.
Турецький міністр додав, що ситуацію в місті останнім часом загострилася.
“Ми разом готувалися до евакуації всіх мирних жителів. Є подвійне питання, частина міста під контролем Росії, інша частина під контролем України. В результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити в гуманітарному плані”, – додав глава турецького Міноборони.
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