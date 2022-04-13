Туреччина надала кораблі для евакуації населення Маріуполя, – міністр оборони

Ілюстративне фото.Зруйновані будинки і спалена військова техніка на вулицях Маріуполя. Фото: Євген Малолєтка / АР

Туреччина надала кораблі для евакуації населення з Маріуполя.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє NTV у середу, 13 квітня.

За його словами, Туреччина постійно проводить переговори щодо евакуації з міністерствами оборони України й Росії і очікує позитивних зрушень найближчими днями.

“ Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації, включаючи виділення кораблів. Ми очікуємо певних позитивних зрушень у цьому плані найближчими днями”, – заявив Акар.

Турецький міністр додав, що ситуацію в місті останнім часом загострилася.

“Ми разом готувалися до евакуації всіх мирних жителів. Є подвійне питання, частина міста під контролем Росії, інша частина під контролем України. В результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити в гуманітарному плані”, – додав глава турецького Міноборони.

Читайте також:

Евакуація з Маріуполя: Туреччина пропонує по морю, Червоний Хрест не може доїхати із Запоріжжя