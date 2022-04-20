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У Херсоні вбили проросійського блогера Валерія Кулешова

20/04/2022 11:37

У Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова.

Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомляє місцеве видання “Мост” із посиланням на херсонського лідера “Нацкорпусу” Микиту Тютюнника.

Зазначається, що “Кулешова розстріляли біля його під’їзду у Шуменському мікрорайоні близько 8:15. Він перебував в автомобілі”.

Інформацію про вбивство Кулешова також підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Суспільне.

До 2015 року Валерій Кулешов працював у тодішній міліції. Спочатку оперуповноваженим у Дніпровському РВВС, потім – слідчим у Комсомольському. Мав статус учасника АТО.

З 2016 року активно розвивав пабліки у соцмережах. Тоді почав працювати із колаборантом Кирилом Стремоусовим.

До 2019 року Кулешов і Стремосусов активно працювали разом і влаштовували політичні провокації.

“Із 2019 роки показово дистанціювалися, після спільного польоту до Китаю на “з’їзд блогерів”. Але зв’язки підтримували та влітку 2021 року вони разом погрожували місцевому журналісту газети “Вгору” Дмитру Багненку.

Із початку російського вторгнення Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв.

Після захоплення росіянами Херсона почав волонтерську кар’єру, вибравши собі за штаб колишній офіс партії мера Ігоря Колихаєва “Нам тут жити”. Там неодноразово бачили депутатів міської ради та активістів”, – зазначає “Мост”.

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Україна

У Херсоні вбили проросійського блогера Валерія Кулешова

У Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова. Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомляє місцеве видання “Мост” із посиланням на херсонського лідера “Нацкорпусу” Микиту Тютюнника....

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