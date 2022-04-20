“Приїду – накатаю том у військову прокуратуру”: загарбники готові до бунту проти командирів

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Російські загарбники озлоблені на військове керівництво, частина з них готова бунтувати проти своїх командирів.

Про це вдень у середу, 20 квітня, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на перехоплення чергової телефонної розмови.

“Телефонні розмови ворога, які вдалося перехопити СБУ, свідчать, що російські солдати настільки озлоблені на власне керівництво, що обирають з-поміж двох варіантів: розстріляти його на місці або дочекатися приїзду додому і написати “цілий том” заяв у військову прокуратуру Російської Федерації”, – ідеться в дописі СБУ.

Один із російських військових розповідає братові про страшні бої, потрапляння в кільце, і те, як їх забули на три доби у лісі без води та їжі.

Окупант скаржиться, що командири дають накази стріляти по всіх цивільних і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост.

Військові РФ вражені тим, що їхнє керівництво розікрало ресурси, які виділили на всіх: “Наше командування, вони отримали провіант: сигарети, харчі… Знаєш, що вони зробили? Керівництво наше з***балося, нах***, нас покинуло і з***балося. І ми не знаємо навіть, де вони”.

“Брат радить загарбнику швидко з’ясувати стосунки з командирами, просто “постріляйте їх на***й, та і все”. Та останній ще сумнівається: “Я приїду, так у військову прокуратуру цілий том накатаю. Треба в будь-якому разі з прокуратурою зв’язуватися”, – зазначили в СБУ.

У спецслужбі наголосили, що поки ворог вагається, наші правоохоронні органи документують усі їхні звірства на території України та нагадують, що відповідати доведеться усім причетним.

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