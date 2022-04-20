Важка зброя для України: світові лідери погодились збільшити допомогу, США формують новий пакет

Морські піхотинці США стріляють з гаубиці M777-A2 під час інтегрованих навчань на полігоні Твентінайн-Палмс у Каліфорнії, 2015 рік. Фото: Lance Cpl. Aaron S. Patterson/US Marine Corps

Велика Британія, Сполучені Штати й Канада висловили намір поставити Україні більше важкої зброї, зокрема артилерійських систем, з огляду на те, що “конфлікт з Росією переходить у нову фазу”.

Такі висновки було зроблено за підсумками переговорів у режимі відеозв’язку щодо ситуації в Україні, які 19 квітня провели лідери Британії, США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Румунії, Японії, Європейської ради, Єврокомісії та генеральний секретар НАТО.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон закликав світових лідерів посилити підтримку України, задовольнивши її “критичну потребу” в зброї. Як пише The Telegraph, таку заяву він зробив під час телефонної розмови з президентом США.

“Прем’єр-міністр поінформував лідерів про свій візит до Києва на початку цього місяця. Він підкреслив критичну необхідність подальшої військової підтримки України в умовах великого наступу Росії на Донбасі та безперервних атак в інших місцях”, – розповів речник Джонсона.

За його словами, “лідери домовились працювати разом, щоб знайти довгострокове безпекове рішення, аби Україна більше ніколи не зазнала такого нападу. Вони обговорили необхідність посилення тиску на Росію за допомогою додаткових санкцій проти військової машини Путіна, а також подальшої дипломатичної ізоляції”.

Велика Британія

Сам Борис Джонсон також заявив, що з огляду на обставини нової фази війни на сході України Британія надасть більше артилерійських озброєнь Києву.

“Це стане артилерійським конфліктом, їм потрібна підтримка з більшою кількістю артилерії, це те, що ми будемо їм надавати, на додачу до багатьох інших форм підтримки”, – сказав Джонсон.

Також Джонсон заявив у вівторок, що його країна шукає способи поставити Україні протикорабельні ракети, зокрема розглядає можливість встановити свої ракети Brimstone на транспортні засоби.

“Одна із систем, яку ми розглядаємо, полягає в тому, щоб подивитися, чи зможемо ми встановити кілька ракет Brimstone на задню частину технічних засобів, щоб подивитися, чи це буде працювати”, – сказав він, зазначивши, що розглядаються й інші варіанти.

Ракети Brimstone раніше використовувалися британськими військами в Лівії та Сирії. Вони зазвичай запускаються з реактивних літаків. Виробник, компанія MBDA, стверджує, що їх можна використовувати проти наземних і морських цілей, як швидко рухаються.

США

Сполучені Штати направлять більше артилерії в Україну, заявив журналістам також і президент США Джо Байден після розмови з лідерами країн-союзників.

На запитання, чи планують США надіслати більше артилерії в Україну, Байден відповів ствердно, повідомляє CNN.

Очікується, що адміністрація Байдена цього тижня оголосить про ще один значний пакет військової допомоги Україні. Про це повідомили NBC News п’ять американських чиновників, знайомих із цим питанням.

“США планують оголосити ще один колосальний пакет військової допомоги для України” – заголовок статті NBC.

Пакет має бути приблизно такого ж розміру, як і попередній, вартістю 800 мільйонів доларів, який президент Джо Байден оголосив минулого тижня, повідомили троє з цих чиновників.

При цьому вантажі з попереднього пакету вже почали надходити в Україну. Вони включають важче озброєння, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць та ще 300 дронів-камікадзе Switchblade. Очікувалося, що протягом доба до Європи прибудуть ще сім рейсів з безпековою допомогою США для України.

Крім того, новий пакет озброєння включає 200 бронетранспортерів M113, 10 протиартилерійських радарів, 500 протитанкових ракет Javelin та 30 тисяч комплектів бронежилетів та касок.

Канада

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо так само заявив, що його держава направить в Україну важку артилерію.

Як повідомляє канадське видання The Globe and Mail, Трюдо зазначив, що він тісно контактує з президентом Володимиром Зеленським, і Канада дуже чутливо реагує на те, чого потребує Україна.

За його словами, найближчими днями буде більше подробиць щодо поставки.

Чехія

Паралельно з цим Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій. Про це заявила міністр оборони Чеської Республіки Яна Чорнохова, передає BBC.

За її словами, першими на ремонті будуть українські танки Т-64, але за ними підуть й інші, зокрема БМП.

Чорнохова повідомила, що Чехія була першою країною, до якої Україна звернулася з проханням про обслуговування та ремонт бойових машин.

Видання Seznam також повідомило, що машини ремонтуватимуть у сусідній з Україною Словаччині.

Раніше стало відомо, що Чехія перша з країн-партнерів поставила Україні важкі наступальні озброєння – радянські танки Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які є в резерві. Також з’являлася інформація про постачання самохідної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Нідерланди

Раніше того ж дня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про рішення влади Нідерландів постачати Україні важке озброєння, в тому числі бронетехніку.

Фінляндія

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо за пропозицією уряду також ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги.

Фінське міноборони не розкриває подробиць про зміст допомоги, способи доставки та терміни, щоб забезпечити доставку вантажу до місця призначення.

Додаткова допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і ресурсне становище сил оборони Фінляндії.

Як відомо, після початку російського вторгнення в Україну уряд Фінляндії відмовився від давньої політики країни не постачати зброю в зони бойових дій та вирішив надати Україні оборонну підтримку.

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