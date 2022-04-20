Україна вже отримала від союзників допомогу по бойових літаках, – Пентагон

Джон Кірбі

Україна вже отримала від союзників допомогу, що дозволить збільшити кількість бойових літаків на озброєнні ЗСУ.

Таку заяву речника Пентагону Джона Кірбі, зроблену на брифінгу у вівторок, 19 квітня, цитує CNN.

Він уточнив, що йдеться про допомогу Україні не від Сполучених Штатів.

“Я хочу сказати, не вдаючись у подробиці, з приводу того, що надають інші країни, що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, що дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися”, – сказав Кірбі.

У заяві не уточнено, про яку “платформу” йдеться, втім, CNN із посиланням на Кірбі повідомляє про передачу Україні винищувача (в однині). Видання не наводить відповідну цитату речника Пентагону, зазначає “Європейська правда”.

Водночас AFP так передає слова представника міноборони США: партнери України надали їй додаткові військові літаки та запчастини для ремонту інших літаків, які були пошкоджені або неробочі.

“В Україні вже зараз більше бойових літаків, аніж було два тижні тому”, – сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, вантажі з останнього пакету допомоги від США вартістю 800 млн доларів вже почали надходити в Україну, включаючи важче обладнання, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade.

Як повідомляв чиновник Пентагону, очікується, що в найближчі 24 години до Європи прибудуть ще сім рейсів із безпековою допомогою США для України.

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