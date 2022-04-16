США нададуть Україні протикорабельні ракети, – NYT

Український військовий на березі моря в Одесі. Фото: Tyler Hicks/The New York Times

Україна протягом кількох тижнів просила у США протикорабельні ракети та інше озброєння для берегової оборони.

Сполучені Штати відповіли на цей запит, додавши озброєння для берегової оборони до пакету військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів, оголошеного цього тижня.

Про це, як пише “Європейська правда“, 15 квітня повідомило видання The New York Times з посиланням на американських офіційних осіб.

На зустрічі 13 квітня високопоставлені чиновники Пентагону попросили американських військових підрядників розробити пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США могли б надати українцям або іншим американським союзникам.

Український удар по крейсеру “Москва”, флагману Чорноморського флоту Росії, був яскравою демонстрацією потужності протикорабельних ракет, запущених з узбережжя, і він показав, що запит України на більшу кількість такої зброї був “дуже прозорливим”, зазначив високопоставлений чиновник Міноборони США.

Американські джерела заявили, що “Москву” потопили не за допомогою зброї американського виробництва, а за допомогою двох українських ракет “Нептун”.

Деякі американські чиновники заявили, що Росія все ще прагне принизити українську доблесть в очах громадськості, не визнаючи ураження крейсера “Нептуном”. Затоплення “Москви”, за словами представників США, показало як потужність власної зброї України, так і стратегічну важливість розширення бойових дій в напрямку Чорного моря, де довгий час домінував російський флот.

Відповідно до заяв із Вашингтона, на цьому етапі війни нікому не варто дивуватися українським можливостям або здатності українців завдати великої шкоди російським військам.

Перед ударом по “Москві”, за словами високопоставленого чиновника Міноборони, російський Чорноморський флот міг “діяти відносно безкарно”.

Однак тепер росіяни вже відтягнули свої кораблі далі від узбережжя. Це може ще більше ускладнити будь-який десант Росії на Одесу.

Чим далі від узбережжя будуть російські кораблі, тим більш обмеженою буде їхня підтримка наземних нападів на українські міста, пише NYT.

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