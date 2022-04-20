Плюс 100 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат військ РФ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 20 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 квітня орієнтовно становлять:

особового складу – ліквідовано близько 20 900 осіб (+100),

танків ‒ 815 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 2 087 (+24),

артилерійських систем – 391 (+5),

РСЗВ – 136 (+4),

засобів ППО – 67,

літаків – 171 (+2),

гелікоптерів – 150 (+3),

автомобільної техніки – 1 504 (+9),

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165 (+7),

спеціальної техніки – 27,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 19 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 56 – 20.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ