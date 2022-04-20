Арахамія та Подоляк готові приїхати в Маріуполь на переговори, – “Азов”

Святослав Паламар

Глава фракція “Слуга народу” Давид Арахамія та радник глави ОПУ Михайло Подоляк готові приїхати в Маріуполь на переговори з приводу евакуації цивільного населення із заблокованого міста.

Про це увечері у середу, 20 листопада, заявив заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар з приводу евакуації цивільного населення та військового гарнізону з міста Маріуполь.

“Ми спілкувалися сьогодні з вищим політичним керівництвом. Це Михайло Подоляк та Давид Арахамія, які заявляють, що вони готові приїхати на переговори в місто Маріуполь з Мединським та Слуцьким (представники РФ у переговорній групі – “Н”) щодо евакуації військового гарнізону, який тут залишився. Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоби врятувати особовий склад, ввірений нам; для того, щоби евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями на території, не підконтрольній РФ”, – сказав Паламар.

“Ми хочемо закликати весь цивілізований світ до гарантій безпеки, а також я наголошую на тому, що умови РФ щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників ми не підтримуємо”, – додав офіцер.

“Азов” також закликав припинити бомбардування Маріуполя і ввести режим тиші.

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Обставини

Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, на Донеччині ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Маріуполь; там тривають в районі заводу “Азовсталь”.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 40 днів блокади сили оборони й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із містом існував зв’язок для постачання й евакуації поранених по небу, гелікоптерами. Деякі підрозділи отримували боєкомплект, певне обладнання й озброєння. За словами морпіхів 36 обрмп, вони отримали таку поставку одного разу.

Один із таких вертольотів був збитий, двоє військових із цього борта потрапили в полон.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. (…) І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців”.

Командири “Азову” майор Прокопенко та 36-ї бригади полковник Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Володимиром Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Частина бійців загинули чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волиною (Волинським), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

Надалі Генштаб ЗСУ підтверджував, що в Маріуполі росіяни продовжують наступ на “Азовсталь” та морський порт – позиції полку “Азов”.

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави.

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