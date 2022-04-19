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Окупанти готують “псевдореферендуми” на півдні України, вже є бюлетені, – ГУР

19/04/2022 21:07

Російська окупаційна адміністрація підготувала проведення “псевдореферендумів” в тимчасово захоплених районах Херсонщини та Миколаївщини про оголошення так званих “народних республік” та приєднання до Росії.

Про це ввечері в вівторок, 19 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“На окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на “референдумі” зі створення чергової псевдо-республіки “ХНР” та визнання окупаційної влади.

Місцеві мешканці переконані – реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих в якості “картинки” для російських ЗМІ”, – йдеться в повідомленні.

Загарбники друкували частину бланків і бюлетенів у друкарні в Новій Каховці за адресою вулиця Горького, 5а.

Паспортні дані місцевих мешканців для фіктивного заповнення бланків та бюлетенів для голосування окупанти взяли з анкет, які зібрали під час видачі “гуманітарної допомоги”.

В охочих взяти пайок окупанти вимагали заповнити анкети щодо особистих даних.

У захопленій Снігурівці на Миколаївщині готують так званий “референдум” про приєднання до Криму, а також “вибори” проросійського мера.

Захід організовують проросійськи налаштовані колаборанти – голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

Рашисти проводять перепис осіб пенсійного віку в окупованій Снігурівці Запорізької області. Окупаційна адміністрація обіцяє до 1 вересня встановити російську адміністрацію, відкрити відділення “Пошти Росії”, запустити мобільний та інтернет-зв’язок від російських провайдерів.

Українські розвідники мають інформацію, що розпочато видачу російських паспортів, у тому числі закордонних.

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