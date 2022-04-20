24-та бригада ліквідувала групу “вагнерівців” поблизу Попасної

Фото: 24 бригада

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила біля Попасної на Луганщині знищили групу “вагнерівців”.

Про це у середу, 20 квітня, повідомила пресслужба військової частини у середу, 20 квітня.

“Військовослужбовці Королівської бригади радо зустріли чергову партію найманців із приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”). Окупанти майже добігли до Попасної, втомилися і отримали “заслужений вічний відпочинок”. Королевичі завжди так радо зустрічають усіх, хто зі зброєю в руках приходить на нашу Батьківщину”, – йдеться в описі до світлин ліквідованих російських найманців.

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