24-та бригада ліквідувала групу “вагнерівців” поблизу Попасної

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила біля Попасної на Луганщині знищили групу “вагнерівців”.
Про це у середу, 20 квітня, повідомила пресслужба військової частини у середу, 20 квітня.
“Військовослужбовці Королівської бригади радо зустріли чергову партію найманців із приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”). Окупанти майже добігли до Попасної, втомилися і отримали “заслужений вічний відпочинок”. Королевичі завжди так радо зустрічають усіх, хто зі зброєю в руках приходить на нашу Батьківщину”, – йдеться в описі до світлин ліквідованих російських найманців.
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