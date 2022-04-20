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Україна отримала від союзників запчастини для бойових літаків, – Повітряні сили ЗСУ

20/04/2022 11:13

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Збройні сили України не отримували від іноземних партнерів додаткові бойові літаки, але отримала запчастини до наявних.

Про це вранці в середу, 20 квітня, поінформувала служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За сприяння Уряду США Повітряні сили Збройних сил України отримали запчастини та комплектуючі для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки”, – йдеться в повідомленні КПС.

Як інформувала “Новинарня“, напередодні речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала від союзників допомогу, яка дозволить збільшити кількість бойових літаків на озброєнні ЗСУ, зокрема запчастини.
За його словами, завдяки цьому “в Україні вже зараз більше бойових літаків, аніж було два тижні тому”.

Нагадаємо, вантажі з останнього пакету допомоги від США вартістю 800 млн доларів вже почали надходити в Україну, включаючи важче обладнання, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade.
Як повідомляв чиновник Пентагону, очікується, що в найближчі 24 години до Європи прибудуть ще сім рейсів із безпековою допомогою США для України.

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