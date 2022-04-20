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Рашисти хочуть провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя

20/04/2022 14:49

Російські загарбники планують провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це вдень у середу, 20 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Псевдореферендуми, які хоче зробити Росія на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, мають на меті оголошення примусової “мобілізації”.

“Після її проведення ФСБ РФ планує кинути “мобілізованих” українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично, це спроба знищити Україну руками самих українців”, – йдеться в повідомленні.

Для проведення “референдумів” завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання “гуманітарної допомоги” або “соціальних виплат”.

У день “голосування” співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих громадян.

“Вказана спецоперація переслідує наступні цілі: знищення представників українського етносу; проведення пропагандистських заходів з нав’язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що “звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами”, – додала пресслужба ГУР МОУ.

Наголошується, що це – ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації.

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