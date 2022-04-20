Під контролем України залишилося 20% території Луганщини, – Гайдай

Сергій Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що під контролем України наразі перебуває лише 20% території області.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону ввечері в середу, 20 квітня.

“Після того, як наші війська відійшли від Кремінної, кількість окупованих територій складає 80%. Лінія оборони тримається від Рубіжного до Попасної. Всі зусилля ворог кинув саме на штурм Рубіжного, Попасної та Золотого, але нічого в нього не виходить. Всі атаки нічого їм не дають”, – сказав голова ОВА.

За словами Гайдая, в Рубіжному та Попасній ситуація без змін. Окупанти контролюють лише частини цих міст, вглиб прорватися не можуть.

Голова Луганщини також зазначив, що якщо “великоднє перемир’я” в неділю, 24 квітня, буде встановлено, то в області використають його як для евакуації, так і для завезення гуманітарних вантажів.

Зі слів Гайдая, на тимчасово окупованих територіях окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та встановлювати “свої порядки” – змушують всі форми перереєструватися у так званій “ЛНР” у Луганську, пограбували “Укрпошту”, всю банківські відділення, насаджують своїх “керівників” тощо.

“Наприклад, у Рубіжному людей депортують в “ЛНР”, а квартири одразу грабують”, – сказав голова ОВА.

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