У Маріуполі домовились про гумкоридор для жінок, дітей та літніх людей, – Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: пресслужба ОП

По обіді 20 квітня має відкритися гуманітарний коридор із Маріуполя через Мангуш і Бердянськ до Запоріжжя для жінок із дітьми та літніх людей.

Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні. Зважаючи на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні.

Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку. Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя”, – йдеться в повідомленні.

Верещук попередила, що безпекова ситуація складна, тож під час дії коридору можуть відбуватися зміни.

Вона попросила стежити за офіційними повідомленнями.

Гуманітарних коридорів в Україні не було вже три дні, а з Маріуполя людей не випускали ще раніше – з 11 квітня.

Вночі 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав світових лідерів терміново провести “екстракцію” з Маріуполя: вивезти кілька сотень військових і цивільних з “Азовсталі” у безпечне місце на території третьої держави.

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