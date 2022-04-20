На тлі невдач на фронті Кремль розпочав “чистки” ватажків “ЛНР”

"Міністр внутрішніх справ "ЛНР" "генерал-майор” Ігор Корнет

Кремль проводить “чистки” серед ватажків так званої “ЛНР”.

За даними української розвідки, такі дії свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання чинними лідерами бойовиків в умовах ведення війни проти України.

Про це вранці в середу, 20 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, що так званий “міністр внутрішніх справ “ЛНР” “генерал-майор” Ігор Корнет був заарештований співробітниками ФСБ Росії та утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові-на-Дону.

“Арешт “міністра внутрішніх справ ЛНР” викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва “республіки”, які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку маріонеткового керівника “ЛНР” Ігоря Пасічника докладаються всі зусилля для звільнення Корнета з-під арешту та відновлення на “посаді”, – йдеться в повідомленні.

Через кадрові зміни та залякування керівництва квазіреспубліки, Росія намагається щонайшвидше налагодити ефективну роботу щодо мобілізації в ОРЛО і заміщення втрат в частинах і підрозділах 2 АК окупантів, і продовження ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, під час боїв біля Кремінної Луганської області Збройні сили України ліквідували одного з ватажків бойовиків так званої “ЛНР” Михайла Кіщика із позивним “Міша Чечен”.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 56 – 20.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ