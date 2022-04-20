Home / В окупації / На тлі невдач на фронті Кремль розпочав “чистки” ватажків “ЛНР”

На тлі невдач на фронті Кремль розпочав “чистки” ватажків “ЛНР”

20/04/2022 12:27

Кремль проводить “чистки” серед ватажків так званої “ЛНР”.

За даними української розвідки, такі дії свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання чинними лідерами бойовиків в умовах ведення війни проти України.

Про це вранці в середу, 20 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, що так званий “міністр внутрішніх справ “ЛНР” “генерал-майор” Ігор Корнет був заарештований співробітниками ФСБ Росії та утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові-на-Дону.

“Арешт “міністра внутрішніх справ ЛНР” викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва “республіки”, які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку маріонеткового керівника “ЛНР” Ігоря Пасічника докладаються всі зусилля для звільнення Корнета з-під арешту та відновлення на “посаді”, – йдеться в повідомленні.

Через кадрові зміни та залякування керівництва квазіреспубліки, Росія намагається щонайшвидше налагодити ефективну роботу щодо мобілізації в ОРЛО і заміщення втрат в частинах і підрозділах 2 АК окупантів, і продовження ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, під час боїв біля Кремінної Луганської області Збройні сили України ліквідували одного з ватажків бойовиків так званої “ЛНР” Михайла Кіщика із позивним “Міша Чечен”.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 56 – 20.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 15
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Ми не маємо права у цій війні перетворитися на ще одну Росію”. Звернення Ініціативної групи “1 грудня”

Як нам жити в умовах війни? Ініціативна група «Першого грудня»: Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків. Історики по-різному назвуть...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse