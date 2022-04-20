На тлі невдач на фронті Кремль розпочав “чистки” ватажків “ЛНР”

Кремль проводить “чистки” серед ватажків так званої “ЛНР”.
За даними української розвідки, такі дії свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання чинними лідерами бойовиків в умовах ведення війни проти України.
Про це вранці в середу, 20 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
Зазначається, що так званий “міністр внутрішніх справ “ЛНР” “генерал-майор” Ігор Корнет був заарештований співробітниками ФСБ Росії та утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові-на-Дону.
“Арешт “міністра внутрішніх справ ЛНР” викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва “республіки”, які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку маріонеткового керівника “ЛНР” Ігоря Пасічника докладаються всі зусилля для звільнення Корнета з-під арешту та відновлення на “посаді”, – йдеться в повідомленні.
Через кадрові зміни та залякування керівництва квазіреспубліки, Росія намагається щонайшвидше налагодити ефективну роботу щодо мобілізації в ОРЛО і заміщення втрат в частинах і підрозділах 2 АК окупантів, і продовження ведення бойових дій проти України.
Нагадаємо, під час боїв біля Кремінної Луганської області Збройні сили України ліквідували одного з ватажків бойовиків так званої “ЛНР” Михайла Кіщика із позивним “Міша Чечен”.
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