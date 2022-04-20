У Бердянську окупанти призначили двірника “заступником мера”

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Бердянську Запорізької області заступником “мера”-колаборанта призначили двірника.

Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

“У Бердянську окупанти та колаборанти залучають до своїх лав місцевих фріків. Стало відомо, що так званий “мер” міста Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Самойленка Микиту Івановича, уродженця Бердянська”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до “призначення” Самойленко працював двірником у КП “БердянськЕкоТранс”.

“Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями. Відразу після вторгнення РФ чоловік добровільно перейшов на сторону окупаційних військ та погодився співпрацювати з ними.

Самойленко обійняв посаду заступника так званого “мера” щодо питань архітектури. Наразі відомо, що він за вказівкою Сауленка займається підготовкою пам’ятних місць міста до святкування “дня перемоги 9 травня” – прикрашає клумби та фарбує бордюри”, – повідомила пресслужба ОВА.

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