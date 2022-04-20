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Окупанти під дулами автоматів змусили мешканців Розівки на Запоріжжі “попроситися” в “ДНР”

20/04/2022 04:16

Так зване “звернення” про приєднання до “ДНР” від Розівки на Запоріжжі було ухвалено в результаті обману й під дулами автоматів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація

Як розповів керівник Пологівського району Артур Крупський, з 2 березня російські війська окупували територію Розівської територіальної громади.

Весь цей час окупанти проводили певну роботу з місцевим населенням, робили так званий перепис, потім повісили прапори так званої “ДНР”. Нещодавно в громаду приїздив один із ватажків цього терористичного угруповання.

Як зазначив голова Пологівської райдержадміністрації, населення Розівки – переважно люди похилого віку та переселенці з Маріуполя – обманом було зібране в місцевий будинок культури. Людям сказали, що будуть обговорювати питання виплати пенсії та з’ясовувати їх соціально-побутові потреби.

“Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового “мера”, якогось “активу села”, а потім і про звернення до так званої республіки “ДНР” про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя. Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що перебувають за рамками правового поля України”, – наголосив Крупський.

“Ми знаємо, що це фейкова й підступна подія, яка несе загрозу перш за все самим мешканцям громади. Ми знаємо, що вона незаконна. І ми ніколи не визнаємо ці події”, – додав голова району.

Він попередив, що всі колаборанти, які брали в цьому участь, добре відомі, і з цього приводу вже направлено відповідну заяву до СБУ та поліції.

Раніше ватажок бойовиків угруповання “ДНР” Денис Пушилін в ефірі каналу “Росія 24” пообіцяв не залишити поза увагою нібито “звернення мешканців” Розівського району про приєднання до квазіреспубліки.

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Україна

Окупанти під дулами автоматів змусили мешканців Розівки на Запоріжжі “попроситися” в “ДНР”

Так зване “звернення” про приєднання до “ДНР” від Розівки на Запоріжжі було ухвалено в результаті обману й під дулами автоматів. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація Як розповів...

Війна з Росією

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