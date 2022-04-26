Генштаб оновив статистику втрат РФ у війні проти України

Фото: Армія.Інформ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 26 квітня.

За добу підтверджено зокрема знищення 200 військових противника, три літаки, 34 танки, 50 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 склали:

особового складу – ліквідовано близько 22100 (+200)

танків ‒ 918 (+34),

бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50),

артилерійських систем – 416 (+5),

РСЗВ – 149,

засобів ППО – 69,

літаків – 184 (+3),

гелікоптерів – 154,

автомобільної техніки – 1643 (+77),

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 205 (+4),

спеціальної техніки – 31 (+3),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 25 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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