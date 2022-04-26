ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 62 – 26.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Захисник України. Фото: ГШ ЗСУ

Після дев’ятої

Спецпризначенці Національної гвардії України ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу, скориставшись інформацією з російського дрона, який посадили напередодні.

Дрон ворог використовував для здійснення повітряної розвідки для нанесення ударів та корегування вогню по позиціях наших захисників. Його вдалось посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби.

“Спецпризначенці перевірили дані, які містив дрон та визначили місце його запуску й наявність неподалік диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки інформації, яку було отримано з ворожого дрону, група противника була знищена”, – повідомили в НГУ.

Ранок

Російські війська вранці 26 квітня завдала ракетного удару по Запорізькій області, повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

“Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані “прильоти”. Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом”, – йдеться в повідомленні.

Сьома година

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими, число уточнюється).

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове, – ГШ ЗСУ.

Сьома година

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Тривають бойові дії.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює переміщення пунктів управління ближче до лінії бойового зіткнення.

Противник здійснює вогневий вплив по позиціях наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення:

на Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має;

на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка;

на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої;

здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

На Південнобузькому напрямку противник по всій лінії зіткнення здійснював поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

Підрозділи збройних сил російської федерації намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат.

00:15

Командування Повітряних сил ЗСУ підбило підсумки попередньої доби. Загалом упродовж 25 квітня уражено 10 повітряних цілей:

3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);

3 крилаті ракети;

4 БПЛА (ОТР, імовірно “Орлан-10”).

Також пресцентр командування Повітряних сил показав відео бойової роботи всередині зенітного ракетного комплексу Бук-М1, який збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Напередодні

За тиждень кількість внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися в Києві, збільшилася більш ніж на 9 тисяч.

Як повідомила столична влада, станом на 25 квітня загальна кількість зареєстрованих ВПО в Києві становила становить 26 397 людей. Зазначається, що велика кількість вимушених переселенців – із містечок та селищ із Київської області, які перебували під окупацією російського агресора.

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Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 55 ОБОРОНИ, 19.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.