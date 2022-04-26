Рашисти призначили своїх “керівників” у тимчасово окупованих Херсоні та області

Після захоплення Херсонської міської ради російські окупанти призначили своїх “керівників” міста та області.

Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомив голова Херсонської військової обладміністрації Геннадій Лагута.

“Окупанти зняли всю українську символіку та на охороні поставили своїх військових. Сьогодні міськрада змушена була покинути приміщення та працювати в іншому місці. Також стало відомо, що окупанти і колаборанти в приміщенні міської ради провели нараду, на якій представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальдо та «головою Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобеця”, – сказав Лагута.

Він наголосив, що всі ці “призначення”, є незаконними.

Єдине, що поки відомо про Кобеця – йому більше ніж 60 років, до 1991 року він мешкав у Херсоні.

“Кобець озвучив, що від сьогодні саме він координуватиме процеси, які забезпечують життєдіяльність міста. Співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблено кожним самостійно. Щодо мене, то я зробив запит в офіс президента на детальну інструкцію, що робити в цьому випадку мені та колегам. До прямих вказівок ОП залишаюся на віддаленому доступі”, – повідомив у фейсбуці законно обраний мер Херсона Ігор Колихаєв.

Володимир Сальдо – ексочільник Херсона з проросійськими поглядами. У 2014 році він втік до Росії. Там він давав коментарі російським пропагандистам.

“При ньому (на посаді мера, – “Н”) в Херсоні розпродали (розікрали) найкраще комунальне майно, дерибанили землю для своїх, вбили комунальний транспорт. Місто застрягло на рівні кінця 90-х.

Сальдо завжди підтримував проросійську риторику, зокрема і в гуманітарній сфері. Культ катєріни і потьомкіна як зачинателів усього, що пов’язане з Херсоном, масово поширювався під час його мерства. Цьому активно підігравав Сергій Черевко – ідейний ватник, гуманітарний заступник часів Сальдо. Він теж засвітився у парку Слави, де колаборанти та купка маргіналів під проводом Кирила Стремоусова організували мітинг 13 березня. Думаю, цей чорт теж скоро десь вилізе.

Після 13 березня помічниця Сальдо Ольга Співакіна писала, що “Сальдо заставили, а він насправді не такий”.

Можна констатувати, що у русні залишаються великі кадрові проблеми з призначенням своїх людей у місті та й у інших громадах. Знайти когось, хто може керувати чимось, крім своєї слини, вони наразі не здатні”, – написав у фейсбуці журналіст Іван Антипенко.

Після нового вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Сальдо опинився в числі херсонських колаборантів, увійшовши до так званого “комітету порятунку за мир і порядок”.

За фактом створення псевдооргану “влади” на Херсонщині вже порушили кримінальне провадження. За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна, заявили в прокуратурі.

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