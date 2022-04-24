ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 60 – Великдень 24.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Вирва від прильоту ракети "Точка У". Фото: Ірина Рибакова, 93 омбр

Напередодні

Волгоград. Військові російської мародерської армії приїхали додому в краденому одязі і взутті ЗС України.

Північ

Головне зі звернення президента Володимира Зеленського:

Сьогодні Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, по Одесі. Станом на цей час – вісім загиблих. Не менше 18 поранених. Звичайні мирні люди. Серед убитих – тримісячна дитинка, дівчинка. Чим вона загрожувала Росії? Схоже, що вбивати дітей – це просто нова національна ідея Російської Федерації.

Удар був завданий російською стратегічною авіацією з району Каспійського моря. Дві ракети нам вдалося збити. Ще п’ять ракет ударили по мирному місту. Зокрема по звичайному житловому будинку, по звичайній багатоповерхівці.

Ми встановимо всіх, хто відповідальний за удар по Одесі. Хто відповідальний за російський ракетний терор. Кожного, хто віддає ці накази. Кожного, хто виконує ці накази. Нікому не вдасться сховатися.

Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, в них іще залишаються ракети. Звісно, вони ще можуть продовжувати ракетний терор проти наших людей. Але те, що вони вже наробили, це точно достатні аргументи для світу, щоб наприкінці визнати російську державу спонсором тероризму, а російську армію – терористичною організацією.

Розкриваються нові факти про злочини окупантів проти наших маріупольців. Встановлюються нові поховання вбитих окупантами людей. Ідеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів.

Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу.

Українців із цих таборів – тих, хто вижив, – відправляють далі на окуповану територію і в Росію. Зафіксовані факти депортації наших громадян у російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують, зокрема, дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони з України.

Сьогодні для християн східного обряду була Велика субота. День між розп’яттям і воскресінням. Схоже, що Росія застрягла саме в такому дні. На роки. У дні, коли смерть торжествує, а Бога нібито немає. Але воскресіння буде. Життя переможе смерть. Правда переможе будь-яку брехню. А зло буде покаране.

Цієї ночі діятиме комендантська година. Прошу вас дотриматися цього правила. Це важливо з погляду безпеки. Але вже з п’ятої ранку зможете завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах. Там, де можливо провести службу. Прошу – тільки зранку.

Напередодні

Ракетний обстріл з боку злочинної армії Росії припав також по Таїровському (Ново-Міському) кладовищу Одеси.

Як повідомляє “Думська”, серед могил на цвинтарі утворилася велика вирва. У пресслужбі мерії міста уточнили, що внаслідок обстрілу зруйновано понад 1000 кв. м поховального комплексу. Жертв та постраждалих немає.

Напередодні

У день народження Леніна, 22 квітня, київські активісти демонтували зображення ордена Леніна з обеліска “Місто-герой Київ” на площі Перемоги.

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Читайте про ДЕНЬ 53 ОБОРОНИ, 17.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 55 ОБОРОНИ, 19.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.