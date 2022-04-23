Генштаб за добу додав одразу 400 знищених росіян

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 22 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 квітня орієнтовно становлять:

особового складу – ліквідовано близько 21600 (+400),

танків ‒ 854 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 2205 (+43),

артилерійських систем – 403 (+6),

РСЗВ – 143 (+5),

засобів ППО – 69,

літаків – 177 (+1),

гелікоптерів – 154 (+1),

автомобільної техніки – 1543 (+20),

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182 (+10),

спеціальної техніки – 27,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 22 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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