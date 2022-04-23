ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 59 – 23.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Напередодні

Обстежувати знищений українським “Нептуном” ракетний крейсер “Москва” рашисти відправили справжній музейний експонат – допоміжне рятувальне судно “Коммуна”, яке було спущено на воду у 1913 році під назвою “Волховъ”. Це найстаріший діючий корабель військово-морських сил у світі.

Напередодні

Під землею, на станції “Золоті ворота” київського метро відбувся благодійний концерт гурту “Океан Ельзи” під назвою “І все буде добре”.

“Саме Київський метрополітен став прихистком для тисяч киян під час обстрілів та бомбардувань нашої столиці. Символічно, що на одній з найкрасивіших станцій метро України та світу улюблений гурт країни виконає пісні, які стали саундтреком життя мільйонів українців”, – ішлося в анонсі організаторів з “1+1 media”.

Концерт покажуть у Великодню неділю, 24 квітня, в ефірі національного телемарафону.

Вночі

Віцепрем’єр Ірина Верещук:

Є вірогідність, що завтра (23 квітня) ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя.

Точка збору та сама: на кільці біля торговельного центру “Порт Сіті”.

Час збору – о 10:00.

Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження.

“Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені. Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде”.

Напередодні

Міністерство оборони Росії увечері 22 квітня вперше озвучило дані про втрати на затопленому ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту Росії: загинула нібито лише одна людина, зате 27 – “зникли безвісти”, 396 – евакуйовані.

Це більше від нуля, який МО РФ озвучувало спочатку, але все одно менше від показників втрат за даними ЗМІ.

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Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 55 ОБОРОНИ, 19.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.