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Число загиблих від ракетного удару росіян по Одесі зросло до п’яти

23/04/2022 18:10

Уже відомо про п’ятьох загиблих і 18 поранених унаслідок ракетного удару російських військових злочинців по Одесі.

Про це після 17-ї години в суботу, 23 квітня, повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед убитих — тримісячна дитина.

Кількість загиблих може зрости.

Під завалами є люди, розбір триває, зазначила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Як інформувала “Новинарня“, 23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі близько шести крилатих ракет. Дві ракети були знищені українською ППО. Інші ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.

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