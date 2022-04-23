Ракетний обстріл Одеси: вибухи й пожежа. ВІДЕО

В Одесі та області після повітряної тривоги повідомляють про ракетний удар росіян та влучання в об’єкти інфраструктури.
“О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з’явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку”, – інформує “Суспільне” вдень у суботу, 23 квітня.
У місцевих каналах оприлюднили відео з польотом крилатої ракети росіян:
Після 15-ї з ОК “Південь” повідомили, що “є влучання в об’єкти інфраструктури”.
За даними “Думської”, горить житловий будинок.
Працює ППО, залишається небезпека повторних обстрілів.
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