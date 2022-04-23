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Залужний закликав блогерів утриматися від оцінок бойових дій і рішень командирів

23/04/2022 13:39

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав користувачів соцмереж, зокрема впливових блогерів-інфлюенсерів, утриматися від критики командування та поширення інформації, яка сприяє ворогу.

Про це йдеться в повідомленні генерала Залужного вдень у суботу, 23 квітня.

“Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України.

Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.

Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації”, – сказано у дописі на ФБ-сторінці Залужного.

“Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!” – закликав головком.

Варто зазначити, що напередодні редактор сайту “Цензор”, впливовий блогер Юрій Бутусов написав у фейсбуці резонансний пост із хронологією блокади Маріуполя та з різкою критикою в бік Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, чиї дії призвели до безвихідної ситуації для українських захисників Маріуполя.

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