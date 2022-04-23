Окупанти зірвали евакуацію до Запоріжжя: маріупольців обманом і силою відправили в ОРДО

Понад 200 маріупольців не вдалося евакуювати до Запоріжжя, натомість окупанти обманом і силою завернули їх у Докучаєвськ (ОРДО).

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Евакуація, яка була зірвана.

Об 11-й годині біля ТЦ “Порт-Сіті” зібралось не менш 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів до маріупольців під’їхали російські військові і наказали розходитись, тому що “зараз буде обстріл”. Фактично, із застосуванням примусу в грубій формі людей було розігнано. Автобуси так і не було подано для погрузки.

Одночасно з цим окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ “Метро” (200 метрів від узгодженої точки евакуації), почали погрузку. Після погрузки маріупольцям було оголошено, що “евакуація” буде лише в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію. Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на запитання, чому так, пролунала відповідь: “Націоналісти обстріляли точку евакуації”. Тобто чергова брехня”, – написав Андрющенко в телеграмі.

“Так, черговий раз росіянами було зірвано евакуацію. Нахабно використавши намагання маріупольців повернутись додому та чесність української армії щодо припинення вогню”, – констатував радник міського голови.

Нагадаємо, ввечері 21 квітня три автобуси гуманітарної евакуації вперше змогли вивезти маріупольців одразу до Запоріжжя. Раніше евакуація з Маріуполя на підконтрольну Україні територію відбувалася лише приватним транспортом або з території Запорізької області.

Було узгоджено, що наступного разу евакуація жінок, дітей, літніх людей автобусами відбудеться 23 квітня від ТЦ “Порт Сіті” (через Мангуш і Оріхів на Запоріжжя). При цьому віце-прем’єр Ірина Верещук об 11-й годині попереджала, що окупанти намагаються завернути “коридор” із Маріуполя до РФ.

Читайте також:

Росіяни депортували понад 300 маріупольців аж у Владивосток. “Будемо повертати”. ФОТО