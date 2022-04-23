Окупанти намагаються завернути “коридор” із Маріуполя до РФ, – Верещук

У суботу, 23 квітня, відбувається спроба гуманітарної евакуації із заблокованого Маріуполя на автобусах на підконтрольну Україні територію, однак окупанти намагаються завернути “коридор” до РФ.

Про це повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук.

“Сьогодні знов намагаємось евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку. Зараз починаємо збиратися на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті». Якщо все буде за планом, приблизно о 12.00 почнемо евакуацію”, – написала вона в телеграмі після 10-ї години ранку.

Після 11-ї вона попередила: “Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію. Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації. Наш коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів)”.

Нагадаємо, ввечері 21 квітня три автобуси гуманітарної евакуації вперше змогли вивезти маріупольців одразу до Запоріжжя. Раніше евакуація з Маріуполя на підконтрольну Україні територію відбувалася лише приватним транспортом або з території Запорізької області.

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