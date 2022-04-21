Автобуси з евакуйованими з Маріуполя людьми прибули в Запоріжжя

Евакуаційні автобуси з 79 мешканцями Маріуполя, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
“Ми боремося за кожного маріупольця. Наша головна мета – врятувати людей, які ще залишаються заручниками у блокадному Маріуполі. Заради цієї мети має об’єднати зусилля весь цивілізований світ. Ми маємо вирвати з цього полону кожного маріупольця та допомогти їм відновитися для подальшого життя”, – наголосив міський голова Вадим Бойченко.
Маріупольці, які зуміли виїхати гуманітарним коридором, прибули в Запоріжжя.
При цьому на шляху ці три автобуси застрягли на об’їзній дорозі Кам’янського в ґрунтовій дорозі. На місце виїжджала техніка рятувальників, яка допомагала витягнути автобуси.
Їх зустрічають волонтери та місцева влада, які надають необхідну допомогу й підтримку. На місце прибула також і віцепрем’єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Евакуйованим забезпечили належне харчування в тимчасовому центрі допомоги.
Ще один автобус і досі перебуває на тимчасово окупованій території.
Як писала “Новинарня“, вранці 21 квітня Верещук повідомила, що напередодні з Маріуполя вдалося евакуювати чотири автобуси людей, які “зеленим коридором” виїхали до тимчасово окупованого Бердянська. Після ночівлі там вони поїхали через Василівку (також тимчасово окуповану) до Запоріжжя.
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