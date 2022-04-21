Автобуси з евакуйованими з Маріуполя людьми прибули в Запоріжжя

Евакуаційні автобуси з 79 мешканцями Маріуполя, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

“Ми боремося за кожного маріупольця. Наша головна мета – врятувати людей, які ще залишаються заручниками у блокадному Маріуполі. Заради цієї мети має об’єднати зусилля весь цивілізований світ. Ми маємо вирвати з цього полону кожного маріупольця та допомогти їм відновитися для подальшого життя”, – наголосив міський голова Вадим Бойченко.

Маріупольці, які зуміли виїхати гуманітарним коридором, прибули в Запоріжжя.

При цьому на шляху ці три автобуси застрягли на об’їзній дорозі Кам’янського в ґрунтовій дорозі. На місце виїжджала техніка рятувальників, яка допомагала витягнути автобуси.

Їх зустрічають волонтери та місцева влада, які надають необхідну допомогу й підтримку. На місце прибула також і віцепрем’єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуйованим забезпечили належне харчування в тимчасовому центрі допомоги.

Ще один автобус і досі перебуває на тимчасово окупованій території.

Як писала “Новинарня“, вранці 21 квітня Верещук повідомила, що напередодні з Маріуполя вдалося евакуювати чотири автобуси людей, які “зеленим коридором” виїхали до тимчасово окупованого Бердянська. Після ночівлі там вони поїхали через Василівку (також тимчасово окуповану) до Запоріжжя.

Читайте також:

Арахамія та Подоляк готові приїхати в Маріуполь на переговори щодо евакуації