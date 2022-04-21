Із Маріуполя вдалося евакуювати 4 автобуси людей

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: пресслужба ОП

Із Маріуполя по гуманітарному коридору змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси, сьогодні евакуація продовжиться.

Про це вранці в четвер, 21 квітня, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у телеграмі.

“По вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі”, – йдеться в повідомленні.

Урядовиця додала, що 21 квітня також продовжать евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя.

Посадка в автобуси буде на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру “Порт-Сіті” о 14:00.

Верещук попередила, що безпекова ситуація складна, тому можуть бути зміни. Вона закликала мешканців стежити за офіційними повідомленнями.

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