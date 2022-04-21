Із Маріуполя вдалося евакуювати 4 автобуси людей

Із Маріуполя по гуманітарному коридору змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси, сьогодні евакуація продовжиться.
Про це вранці в четвер, 21 квітня, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у телеграмі.
“По вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі”, – йдеться в повідомленні.
Урядовиця додала, що 21 квітня також продовжать евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя.
Верещук попередила, що безпекова ситуація складна, тому можуть бути зміни. Вона закликала мешканців стежити за офіційними повідомленнями.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 57 – 21.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!