ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 57 – 21.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Північ

Окупанти на Херсонщині вирішили перенести дату так званого “референдуму” за “ХНР” з початку травня на 27 квітня, повідомив речник оперативного командування “Південь” Владислав Назаров.

“Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди, нехтують всіма законами і нормами. Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат”, – сказав Назаров.

Напередодні

У смт Бородянка Київської області 20 квітня виявили дві братські могили з тілами дев’яти мирних мешканців. Їх убили російські окупанти, деяких катували, повідомила поліція.

В одній могилі знайшли двох чоловіків віком 35 років, а поряд – дівчина-підліток 15 років. У другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – чотири чоловіки та дві жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це місцеві мешканці, імена двох загиблих поки залишаються невстановленими.

Тіла загиблих було доставлено до моргів Київщини для подальших експертиз.

Напередодні

Українські ілюстратори показали, як Європа фінансує російську агресію.

“10 українців за російський газ”, “100 українців за російську нафту”, “200 українців за бізнес з Росією” зображені на купюрах євро.

Графіка: jivakina

Напередодні

В Україні заснували благодійний фонд, який допоможе придбати необхідні бойові літаки для Повітряних сил ЗСУ. Мета кампанії — придбати і передати українським пілотам літаки моделей Су-24, Су-25, Су-27, Міг-29 або ж сучасніші аналоги.

Як розповів співзасновник бренду “Авіація Галичини” та один з ініціаторів проєкту Юрко Назарук, ініціатива “Купи мені бойовий літак” йде від українських бойових пілотів, які точно знають, як максимально ефективно використати літаки для перемоги.

На презентацію ініціативи до Медіацентру “Україна” доставили уламки збитого над Черніговом російського СУ-34, щоб наочно продемонструвати здатність українських пілотів боротись із противником.

Подробиці можна дізнатись за посиланням на сайт Buy Me a Fighter Jet .

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Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 55 ОБОРОНИ, 19.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.