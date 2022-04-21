Через ракетний удар по Дніпровщині зупинено рух залізницею

Увечері російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині, внаслідок чого зупинено рух залізницею в Новомосковському районі.
Про це близько 20-ї години в четвер, 21 квітня, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
“19.55. У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі. Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа”, – розповів керівник обласної військової адміністрації.
“Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух”, – додав він.
Нагадаємо, уранці цього ж дня окупанти обстріляли поїзд Запоріжжя-Львів.
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