Під обстріл потрапив поїзд Запоріжжя-Львів

Унаслідок ворожого обстрілу зазнав ушкоджень поїзд №119/120 Запоріжжя-Львів.
Про це вдень у четвер, 21 квітня повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
Зазначається, що вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда.
“Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу”, – сказано в повідомленні.
“УЗ” принагідно нагадала пасажирам, що не можна вести зйомку з вікон поїзда. А при сигналі тривоги в регіоні, через який пролягає маршрут, слід зачиняти вікна і не перебувати безпосередньо напроти віконного отвору.
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