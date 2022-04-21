Під обстріл потрапив поїзд Запоріжжя-Львів

Унаслідок ворожого обстрілу зазнав ушкоджень поїзд №119/120 Запоріжжя-Львів.

Про це вдень у четвер, 21 квітня повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначається, що вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда.

“Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу”, – сказано в повідомленні.

“УЗ” принагідно нагадала пасажирам, що не можна вести зйомку з вікон поїзда. А при сигналі тривоги в регіоні, через який пролягає маршрут, слід зачиняти вікна і не перебувати безпосередньо напроти віконного отвору.

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