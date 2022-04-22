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За добу українська ППО знищила аж 15 повітряних цілей ворога

22/04/2022 01:00

Доба 21 квітня стала врожайним днем для української Протиповітряної оборони, адже було знищено одразу 15 повітряних цілей.

Про це в нічному зведенні заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що дев’ять зі збитих цілей – безпілотники оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

“Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два “Орлани” із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних сил”, – ідеться в повідомленні.

За даними КПС, майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування “Схід” Повітряних сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо, це Су-34 та Су-35.

Десантно-штурмові війська доповнили статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8, а ще один гелікоптер Мі-8 збили морські піхотинці.

“Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття “Алігатора” – вертольота Ка-52 рашистів”, – зазначили в КПС.

Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей:

  • три літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25).
  • три вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52).
  • дев’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня (“Орлан-10”).

Крім того, авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

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