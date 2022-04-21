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Десантники і морпіхи послідовно збили два російські вертольоти Мі-8. ВІДЕО

21/04/2022 20:00

Десантники та морські піхотинці послідовно знищили два російських транспортно-бойових вертольоти Мі-8 – спершу один, а потім – той, що летів на евакуацію.

Про це в четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

“Сьогодні в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України із ПЗРК Stinger був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8”, – йдеться в повідомленні. 

На відео, яке поширила пресслужба КДШВ, місце падіння гвинтокрила окупантів позначено червоною стрілкою.

“Згодом інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілілий екіпаж, був успішно знищений нашими бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України”, – розповіли в пресслужбі ДШВ.

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