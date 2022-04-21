Нацгвардія на Запоріжжі знищила ворожий гелікоптер Ка-52 “Алігатор”

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Військовослужбовці Національної гвардії на Запоріжжі знищили ворожий гелікоптер Ка-52 “Алігатор”.

Про це повідомила пресслужба НГУ у четвер, 21 квітня.

“Сьогодні підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер Ка-52 “Алігатор”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що К-52 є однією з найновіших одиниць російської бойової авіації, які є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

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