93-тя бригада на Ізюмському напрямку збила російський СУ-34 з ПЗРК “Ігла”. ВІДЕО

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” збили на Ізюмському напрямку російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.
Про це у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба військової частини.
“Як повідомили у механізованому батальйоні, у зоні відповідальності якого збили ворожий літак, його уразили радянським переносним зенітно-ракетного комплексу “Ігла”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що літак впав на окуповану росіянами територію. Чи вижили пілоти окупаційних військ наразі невідомо.
Волонтер Роман Донік поширив відео падіння палаючого літака. На ньому видно, що пілоти катапультувалися.
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