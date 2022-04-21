93-тя бригада на Ізюмському напрямку збила російський СУ-34 з ПЗРК “Ігла”. ВІДЕО

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” збили на Ізюмському напрямку російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Про це у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба військової частини.

“Як повідомили у механізованому батальйоні, у зоні відповідальності якого збили ворожий літак, його уразили радянським переносним зенітно-ракетного комплексу “Ігла”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що літак впав на окуповану росіянами територію. Чи вижили пілоти окупаційних військ наразі невідомо.

Волонтер Роман Донік поширив відео падіння палаючого літака. На ньому видно, що пілоти катапультувалися.

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