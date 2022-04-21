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155-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, БПЛА та інше: Пентагон перерахував, що ввійде до нового пакету військової допомоги Україні

21/04/2022 19:14

У Пентагоні деталізували вміст нового пакету військової допомоги для України на $800 млн, про який у четвер оголосив президент США Джо Байден.

Деталі надав речник Пентагону Джон Кірбі у четвер, 21 квітня.

Зокрема, пакет включає:

  • 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів;
  • 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць;
  • понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost;
  • польове обладнання та запасні частини.

“Це зобов’язання разом із 18 155-мм гаубицями, про які було оголошено 13 квітня, забезпечує достатньо артилерійських систем для оснащення п’яти дивізіонів”, – заявив Кірбі.

Це вже третій пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, які США виділили від початку російського вторгнення.

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