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США надають нову військову допомогу Україні – ще на $800 млн

21/04/2022 18:02

Президент США Джо Байден оголосив про надання додаткового пакета військової допомоги Україні.

Це він озвучив під час виступу в четвер, 21 квітня, передає “Радіо Свобода”.

“Сьогодні я оголошую про ще один пакет допомоги Україні на $800 млн, щоб посилити здібності України вести бойові дії на Донбасі”, – сказав Байден під час виступу у четвер.

За його словами, до цього пакету допомоги входять, зокрема, важка артилерія, боєприпаси до неї і тактичні безпілотники.

Також Джо Байден заявив, що США виділять Україні ще 500 млн доларів економічної допомоги.

Як інформувала “Новинарня“, лише 19 квітня стало відомо, що в Україну почали надходити вантажі з попереднього пакету допомоги США. Вони включають важче озброєння, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць та ще 300 дронів-камікадзе Switchblade.
Крім того, новий пакет озброєння включає 200 бронетранспортерів M113, 10 протиартилерійських радарів, 500 протитанкових ракет Javelin та 30 тисяч комплектів бронежилетів та касок.
Тоді ж стало відомо, що адміністрація Байдена цього тижня оголосить про ще один значний пакет військової допомоги Україні, зокрема про надання більшої кількості артсистем.

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