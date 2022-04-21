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За добу в окупацію потрапили ще 42 населені пункти

21/04/2022 22:01

За добу в Україні до числа окупованих додалося 42 населених пункти.

Як передає “Новинарня“, про це розповіла радниця заступника керівника офісу президента Олена Симоненко в ефірі національного телемарафону.

“Не дуже класна сьогодні математика в нас. За останню добу додалося 42 населені пункти, які потрапили під окупацію. За рахунок Донецької області”, – сказала Симоненко.

За її словами, йдеться про райони, де відбуваються “жорсткі воєнні дії”, і ці населені пункти можуть бути звільнені ЗСУ найближчим часом.

Симоненко зазначила, що станом на сьогодні більше як 3500 населених пунктів України перебувають в окупації – це близько 30% території областей, де відбуваються чи відбувалися бойові дії (мається на увазі частка від загальної кількості 11550 населених пунктів у Донецькій, Луганській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях).

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