До Києва прибули прем’єри Данії та Іспанії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та глава уряду Данії Метте Фредеріксен прибули до Києва, де вони зустрінуться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це вранці в четвер, 21 квітня, інформує “Європейська правда”.

Санчес на початку тижня підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.

Just arrived to Kyiv.

Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022