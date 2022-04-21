До Києва прибули прем’єри Данії та Іспанії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та глава уряду Данії Метте Фредеріксен прибули до Києва, де вони зустрінуться з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це вранці в четвер, 21 квітня, інформує “Європейська правда”.
Санчес на початку тижня підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.
Just arrived to Kyiv.
Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022
“Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Зеленським, де моє повідомлення буде полягати в тому, що Данія продовжуватиме допомагати Україні. Захід разом підтримує український народ”, – сказала Фредеріксен.
Також урядовиця відвідає передмістя Києва, яке постраждало під час бойових дій та російської окупації.
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