Десантники 25-ї бригади зі “Стінгера” збили ворожий СУ-25

Фото: 25-та бригада

Військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили з переносного зенітного ракетного комплексу “Стінгер” російський літиак Су-25. Про це у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба військової частини. “На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК “Стінгер” знищили ворожий літак СУ-25 , так званий безсмертний “Грач”. На цьому не зупиняємося, сезон «полювання» за російською технікою продовжується!”, – повідомили в бригаді. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук