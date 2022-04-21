Завдяки притоку запчастин парк Повітряних сил ЗСУ збільшився на 20 літаків

МіГ-29 ПС ЗСУ. Ілюстративне фото

Передача Україні запчастин для військових літаків дозволила нашій державі збільшити парк Повітряних сил ЗСУ на 20 літаків.

Про це вночі в четвер, 21 квітня, повідомив сайт CNN із посиланням на високопоставленого чиновника США зі сфери оборони США.

Він не став уточнювати, яка країна надала запчастини для літаків, але додав – США та інші країни працювали “для того, щоб передати їм (Україні, – “Н”) запчастини, необхідні для того, щоб підняти їх літаки у повітря”.

Потік запчастин дозволив Україні розширити свій парк оперативних військових літаків, попри вторгнення Росії, що досі триває. “Зараз у них більше літаків, ніж три тижні тому”,- додає чиновник.

Як інформувала “Новинарня“, напередодні речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала від союзників допомогу, яка дозволить збільшити кількість бойових літаків на озброєнні ЗСУ, зокрема запчастини.

За його словами, завдяки цьому “в Україні вже зараз більше бойових літаків, аніж було два тижні тому”.

Нагадаємо, вантажі з останнього пакету допомоги від США вартістю 800 млн доларів вже почали надходити в Україну, включаючи важче обладнання, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade.

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