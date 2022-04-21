Росіяни масово ховають убитих маріупольців у Мангуші, – радник мера

Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селищі Мангуш на Донеччині, куди вантажівками звозять тіла убитих маріупольців.
Про це вранці в четвер, 21 квітня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.
“Маріуполь. На зараз. Військові злочини. В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш.
У районі об’їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом”, – повідомив він.
Радник міського голови зазначив, що всі тіла поміщені в пластикові пакети, що вкотре підтверджує раніше озвучену владою інформацію, що окупанти накопичують тіла загиблих в іншому місці – в районі промзони в Маріуполі.
Андрющенко наголосив, що це “прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати”.
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