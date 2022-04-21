Вже 21 тисяча “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 21 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 квітня орієнтовно становлять:

особового складу – ліквідовано близько 21 000 осіб (+100),

танків ‒ 829 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 2 118 (+31),

артилерійських систем – 393 (+2),

РСЗВ – 136,

засобів ППО – 67,

літаків – 172 (+1),

гелікоптерів – 151 (+1),

автомобільної техніки – 1 508 (+4),

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166 (+1),

спеціальної техніки – 27,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 20 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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