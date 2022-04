РФ поспішає отримати якісь “перемоги” до 9 травня, – розвідка Британії

Прагнення Кремля продемонструвати якісь перемоги до святкування 9 травня може впливати на їхні оперативні рішення на полі бою у наступні тижні.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в огляді британської розвідки щодо війни в Україні на 21 квітня, який публікує Міністерство оборони Британії.

Британська розвідка вважає, що Росія вочевидь хоче досягти значних успіхів до 9 травня, і це може впливати на те, наскільки швидко і наполегливо вони будуть проводити військові операції найближчим часом.

