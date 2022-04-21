РФ поспішає отримати якісь “перемоги” до 9 травня, – розвідка Британії

Прагнення Кремля продемонструвати якісь перемоги до святкування 9 травня може впливати на їхні оперативні рішення на полі бою у наступні тижні.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в огляді британської розвідки щодо війни в Україні на 21 квітня, який публікує Міністерство оборони Британії.
Британська розвідка вважає, що Росія вочевидь хоче досягти значних успіхів до 9 травня, і це може впливати на те, наскільки швидко і наполегливо вони будуть проводити військові операції найближчим часом.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 April 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/8v54OEcrMa
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iMDgTAQ9YV
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 21, 2022
Зараз російські сили наступають у напрямку Краматорська, місто постійно зазнає ракетних ударів, зазначає розвідка.
Також на сході спостерігається висока активність військ РФ у повітрі – щоб підтримувати наступ наземних сил та придушувати і знищувати українські засоби протиповітряного захисту.
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